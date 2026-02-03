Не лише Gripen: Україна може отримати найстрашнішу ракету Європи для повітряних боїв

Gripen ідеально підходить для розосереджених операцій на обмежених злітно-посадкових смугах.

Майбутні шведські винищувачі JAS 39 Gripen для України можуть отримати на озброєння ракети "Метеор" – одні з найкращих у Європі у своєму класі. Про це повідомили Міністерство оборони України та шведські партнери під час останньої телефонної розмови між міністрами оборони обох країн, пише Business Insider.

"Метеор" – ракета класу "повітря-повітря" поза межами візуальної дальності, розроблена багатонаціональною компанією MBDA. Вона здатна уразити ціль на відстані понад 75 миль зі швидкістю понад 4 Маха, зберігаючи високу енергію на всьому шляху польоту, що значно ускладнює ухилення літака-цілі.

Ракета важить понад 400 фунтів (близько 180 кг) та може запускатися з різних західних винищувачів, включно зі шведським Gripen, французьким Rafale та європейським Eurofighter Typhoon. Її активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє точно вражати навіть високо маневруючі цілі.

Переговори щодо оснащення Gripen ракетами "Метеор" відбулися через три місяці після підписання листа про наміри щодо постачання до 150 винищувачів Gripen до Києва. Остаточне рішення ще не прийнято, але експерти вже відзначають, що це значно підвищить потенціал Повітряних сил України, які поки що експлуатують застарілі радянські літаки, невелику партію F-16 та Mirage 2000.

Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, Україна і Швеція обговорили передачу Gripen і ракет Meteor. Зараз Швеція готує один з найбільших пакетів допомоги в галузі безпеки для України, до якого входять ППО, радари від Saab, системи радіоелектронної боротьби і безпілотники.

Gripen, виготовлений шведською компанією Saab, вважається оптимальним варіантом для України завдяки здатності оперувати з обмежених злітно-посадкових смуг та мінімальним вимогам до технічного обслуговування, що робить його ефективним для розосереджених операцій.

Крім винищувачів, Швеція готує "масштабний" пакет допомоги Україні, який включатиме системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні апарати.

