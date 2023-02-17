Зловмисник особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформаційної кампанії за "приєднання" області до РФ, зазначили в СБУ.

Затримано і повідомлено про підозру власнику рекламного агентства, який в Херсоні під час окупації надавав ворогу послуги з розміщення реклами з проросійською тематикою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України. За даними слідства, підозрюваний під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками держави-агресора, а з метою прикриття своєї діяльності він перереєстрував за російським законодавством рекламний бізнес на родичку дружини, при цьому сам став заступником директора рекламної агенції.

"Фактично він забезпечував надання окупаційній владі послуг з виготовлення та розміщення реклами з проросійською тематикою. За його сприяння на тимчасово окупованій території Херсонщини розміщувались пропагандистські плакати і білборди з гаслами держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними Служби безпеки України, саме цей чоловік запропонував рашистам PR-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму на окупованій території. Зазначається, що він особисто займався розробкою "стратегії" ворожої інформаційної кампанії за "приєднання" регіону до складу Росії.

Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.

"Вартість "замовлення" становила більше ніж півмільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях. Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території українського міста", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Важливі новини Херсонської області - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня 2022 року російські окупанти провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та "приєднання" до Росії, у Донецькій та Луганській - про "приєднання" до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Лідери держав і урядів 27 країн-членів Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки та Ізраїль заявили, що ніколи не визнають анексію Росією українських окупованих територій.