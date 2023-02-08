За неофіційними даними, зловмисник знаходився під дією заборонених речовин.

У Святошинському районі Києва чоловік погрожував викинути з балкона багатоповерхівки 3-місячну доньку.

Зловмисник на вул. Якуба Коласа на балконі тримав дитину на руках та погрожував її викинути, повідомляє Поліція Києва з посиланням на відомості місцевих мешканців. "На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, медики, ювенальні поліцейські, працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству", - зазначили у поліції.

За відомостями Telegram-каналу "Реальный Киев", інцидент трапився за адресою вул. Якуба Коласа, 29.

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"…неадекватний чоловік, імовірно, під дією заборонених речовин, вже годину тримає на балконі немовля майже без одежі та стверджує, що дитину нагодували наркотою, вимагає лікарів. Лікарі приїхали, він каже, що вони з психіатрії, тому дитину не віддасть, побив скло, хоче дитину викинути", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом з громадянами забрали дитину від зловмисника й передали медпрацівникам. Лікарі оглянули дівчинку, її стан назвали задовільним.

"Ювенальні поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей та сім’ї ухвалили рішення про вилучення дитини з родини. Наразі дівчинка знаходиться під наглядом лікарів", - зазначили у відомстві.

Вирішується питання про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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1 лютого стало відомо, що в Києві на території Дніпровського району пролунав вибух в квартирі, розташованій в одній з багатоповерхівок.

Вибух у Києві пролунав на вул. Райдужній на дев'ятому поверсі, унаслідок інциденту повилітали вікна, а також постраждав і був госпіталізований 56-річний чоловік - він отримав опіки. Правоохоронці дізналися, що у житлі вибухнув самогонний апарат.

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