Погрожувати чоловік почав через те, що у нього відібрали автомобіль за керування у нетверезому вигляді.

3 вересня ввечері в Києві на Троєщині чоловік погрожував влаштувати вибух у багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

На місце події виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, патрульна поліція та бригади швидкої допомоги.

Була підозра на те, що чоловік має гранату, та в результаті ця інформація не отримала підтвердження.

Видання також повідомляє, що надзвичайна ситуація сталася на вулиці Бальзака, 26-А. Стверджується, що у чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння, а погрожувати він почав через те, що у нього відібрали автомобіль за керування у нетверезому вигляді.

Зазначено, що надалі усі подробиці надзвичайної події будуть встановлювати слідчі.

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Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі.

Подія сталася біля міста Берислав. Водій автобуса, який прямував із селища Лазурне в місто Кам’янське (Дніпропетровська область), повідомив в поліцію, що агресивно налаштований чоловік погрожує підірвати гранату.

В автобусі знаходилися 26 пасажирів. Прибулі поліцейські при поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів не виявили.

У нього були явні ознаки сп'яніння. Він пояснив, що хотів покурити, але водій відмовився зробити зупинку.

Автор: Олег Давигора