На місці загоряння працюють представники ДСНС і лісництва.

Під Києвом горить лісова підстилка на площі 5 га, йдеться про територію лісництва у Вишгородському районі.

Таку інформацію надали УНІАН в Головному управлінні ДСНС у Київській області. "Попередньо, горить лісова підстилка на площі 5 га. На місці працюють представники ДСНС та лісництва", - сказали у прес-службі.

Нещодавно в соцмережах почали поширювати відео пожежі під Києвом. Мешканці столичних мікрорайонів Виноградар та Оболонь зазначали, що бачать пожежу з вікон своїх будинків.

Відео дня

Варто зазначити, що у Києві та області 16-18 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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9 травня повідомлялося, що у Солом'янському районі столиці України виникла серйозна пожежа - у небо підіймався високий стовп чорного диму.

Пізніше рятувальники повідомили, що пожежа трапилася вранці на території недобудованого будинку, яки розташований за адресою вул. Новопольова, 2. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав і не загинув. У ДСНС додали, що на площі близько 70-100 кв. метрів горів пінопласт. Пожежу швидко погасили.

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