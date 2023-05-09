Пожежа в Києві трапилася у Солом'янському районі.

У Солом'янському районі Києва виникла серйозна пожежа, у небо підіймався високий стовп чорного диму.

Пожежа в Києві виникла в районі Караваєвих Дач, спершу поповідомлялося, що горить новобудова чи недобудований будинок, йдеться у Telegram-каналі "Київ оперативний". Пізніше стало відомо, що пожежа розпочалася в одному з житлових комплексів.

"Щось серйозно димить і палає в районі Караваєвих Дач… UPD: палає у ЖК Family & Friends, що на Польовій, 2а. Щось в них там або тимчасова ТП (розподільний електрощит) або ще щось", - йдеться у повідомленні.

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