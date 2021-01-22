У квартирі, де померли 22-річний хлопець і 19-річна дівчина, була ще одна пара.

У четвер, 21 січня, близько 09:46. у Львові в квартирі на вул. Городоцькій, 110 знайшли мертвими хлопця та дівчину. Ймовірною причиною смерті називають отруєння газом. Тим часом в квартирі, де загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець, ночувала ще одна пара, вона не постраждала.

Читайте такожЗагадкова смерть: у Львові на подвір’ї храму помер чоловік, який прийшов за освяченою водою (фото 18+)Як повідомляє місцевий сайт ZAXID.NET, двоє хлопців віком 18 і 22 роки, які працюють недалеко від Привокзального ринку, винайняли квартиру на добу в триповерховому будинку. Маклер, який їх заселив, увімкнув конвертери, в кожній кімнаті окремий. Хлопці запросили в гості двох дівчат. В одній кімнаті ночувала одна пара, в іншій – друга. Вранці 18-річний хлопець прокинувся і виявив в сусідній кімнаті тіло свого товариша і його 19-річної подруги.

Будинок, в якому загинули хлопець з дівчиною, збудований ще на початку XX століття. Він списаний з балансу міста, є на управлінні ЛКП. Раніше там було пічне опалення, зараз газове. Це двокімнатна квартира на третьому поверсі, яку здають в оренду подобово. У ній встановлені конвектори і газова колонка.

"Газовики приїхали, перевірили. Тяга була всюди, канали чисті. У кімнаті є самовільне перепланування: на місці конвектора колись були двері. Можливо, патрубок конвектора нещільно прилягав", – розповіла голова Залізничної районної адміністрації Ірина Джурик.

На місці зараз працюють слідчі, а фахівці демонтують конвектор, щоб перевірити його справність.

Загибель молодої пари у Львові

Загиблими виявились 22-річний мешканець міста Турка та 19-річна львів'янка. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала їхню смерть. Аварійна бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подавання газу до квартири.

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Автор: УНІАН