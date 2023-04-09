Єнот знаходися високо на дереві, зазначили у ДСНС України.

У Львові єнот заліз на дерево, і його довелося рятувати співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із зоозахисниками.

Інцидент трапився на вул. Промислова, рятувальникам у суботу, 8 квітня, об 11:32 повідомили, що там високо на дереві сидить єнот, йдеться у Telegram-каналі ДСНС України. У відомстві також показали відео, на якому знято, як рятували тварину.

Для порятунку тварини було розгорнуто цілу "спецоперацію" - одні її учасники нахиляли дерево, на якому сидів єнот, чоловік з підсакою намагався впіймати тварину, а жінка тримала напоготові переноску. Згодом тварина потрапила у підсаку.

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Цікаві новини про тварин - що повідомлялося

У середині березня стало відомо, що у Києві інспектори з протидії домашньому насильству врятували від власниці песика. Зловмисниця не вигулювала тварину, била, прив’язувала до батареї та морила голодом.

Правоохоронці відвезли тварину до ветеринарної служби, а на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Жорстоке поводження з тваринами). Суд вирішив оштрафувати зловмисницю на 3 400 гривень.

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