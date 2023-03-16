Тепер воно живе у поліцейського.

У Києві врятували тримісячне цуценя, яке била та поїла горілкою власниця.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, інспектори з протидії домашньому насильству приїхали на виклик про конфлікт між сусідами на вулиці Їжакевича. У захаращеній кімнаті жінки, яка їх викликала, вони почули скавчання та побачили цуценя такси, яке тремтіло та виглядало наляканим.

Власниця відмовилася відповідати, чому собака знаходиться в такому стані та чи є належні тут для нього умови. Сусіди ж розповіли, що жінка постійно вчиняє сварки, знущається з цуценяти, а також прив’язує його до батареї та б’є.

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"Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав - вона підпаювала його горілкою. В квартирі ми не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього", - розповів старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

Поліцейські відвезли тварину до ветеринарної служби, а на жінку склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Жорстоке поводження з тваринами). Суд оштрафував її на 3400 гривень.

Лікарі діагностували собаці важку інфекційну хворобу, відлік життя пішов на години. Поліцейські придбали необхідну вакцину і лікарям вдалося врятувати цуцуеня. Згодом його вирішив забрати поліцейський.

"Песика я назвав "Боб" або лагідно - "Бабанич" і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина. Боб вже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя і грається з задоволенням. Впевнений, що разом зі мною йому добре", - розповів він.

Порятунок тварин в Україні

Як повідомляв УНІАН, взимку рятувальники допомогли евакуювати з Покровська Донецької області єнота.

В одесі маленьке цуценя дістали з ями діаметром десять сантиметрів, у яку воно впало. Надзвичайникам довелося провести справжню рятувальну операцю.

У Херсоні правоохоронці забрали собаку, який сидів прив'язний у дворі обстріляного російськими загарбниками будинку.

А в Бучі у квартирі знайшли виснаженого собаку, який продовжув охороняти помешкання.

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