У Миколаївській області 11 січня з Новобузького виправного центру втік 49-літній ув'язнений Сергій Ковін.
Нині його пошуки тривають, передає ТСН із посиланням на адміністрацію установи.
Як повідомляється, чоловік після втечі сів на мопед і поїхав у невідомому напрямку. В установі досі не встановили, як йому вдалося втекти і знайти транспорт. Інформації про його місцезнаходження та очевидців втечі поки немає.
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Ковіна раніше засудили до 3,5 років ув'язнення за крадіжку з проникненням в приміщення. До виходу на свободу йому залишалося пробути в центрі близько півроку.
За інформацією "Преступности.НЕТ", до цього терміну у нього вже були десять судимостей - з 1988 року. Він був засуджений за кілька викрадень, розкрадання державного майна, хуліганство, порушення адміністративного нагляду, тяжке тілесне ушкодження, побої і тортури, крадіжку, розбій. У сумі він отримав тюремних термінів на 33,5 року. Більшість злочинів він скоював у Полтавській області, а останню судимість він отримав за крадіжку в Олександрійському виправному центрі – він вкрав бушлат і втік з установи. Тоді, взимку 2018 року, він два дні провів у покинутому будинку і здався.
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