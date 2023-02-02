Охоронці намагалися не пустити працівників бюро всередину.

Працівники Державного бюро розслідувань в четвер, 2 лютого, навідалися до Одеської обласної військової адміністрації.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, охоронці намагалися не пустити працівників бюро.

"ДБР прямо зараз зайшли в Одеську військову адміністрацію. Будуть нові арешти? Що цікаво, то охорона ОВА намагалась не впустити ДБР в будівлю ОВА", – написав він.

Відео дня

ДБР та ОВА наразі не коментували ситуацію. Днем раніше також з'являлися повідомлення про проведення слідчих дій в ОВА.

Обшуки в Одеській ОВА

В середу, 1 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що в Одесі викрито посадовця обласної військової адміністрації на хабарі сумою 40 тисяч доларів.

"Посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі в 40 тис. дол. за махінації з землею", - повідомив Костін.

Ймовірно, йдеться про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляли, що слідчі дії проводились на проспекті Шевченка – у будівля Одеської обласної військової адміністрації.

Вас також можуть зацікавити новини: