Правоохоронці затримали 24-річного уродженця Миколаївської області.

В Одесі затримали збувача наркотиків, який шукав клієнтів серед військових.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, затримано 24-річного наркодилера. "Молодик вирішив організувати собі "бізнес" з розповсюдження небезпечних наркотиків Альфа-PVP, так званої "солі" на території Одеської області, розширивши свою клієнтуру і серед прикордонників. Однак не вийшло, військовослужбовець одразу ж після пропозиції доповів керівництву", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося задокументувати та затримати фігуранта на місці злочину, під час реалізації наркотиків.

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Також повідомляється, що у помешканні зловмисника проведено обшук, під час якого вилучили 1 кг наркотичної речовини рослинного походження, пристрій для вживання, 36,6 тис. грн, засоби для подрібнення наркотиків, пакетики для фасування, електронні ваги та чорнові записи.

Фігуранта затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в незаконному збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомляють, що молодик збував наркотичні речовини серед цивільного населення регіону, але спробував розширити "ринок збуту" на військовослужбовців. Затримали фігуранта - 24-річного уродженця Миколаївщини в Одесі.

Встановлено, що наркотики він придбав у поки ще невідомої особи та створив у месенджері Telegram акаунт, де почав рекламувати свій "товар". Збут планувався із рук в руки після повної передоплати на картку.

"За результатами проведення другого етапу оперативної закупки правоохоронці затримали зловмисника. Наркотичний вміст речовин підтвердили експрес-тестом та експертними висновками", - повідомили у поліції.

Цікаві кримінальні новини Одеської області - сьогодні це варто знати

В Одеській області затримано зловмисника, який жорстоко вбив переселенця з Бахмута Донецької області й використав килими та порошок, щоб приховати сліди злочину.

За відомостями правоохоронців, зловмисник вдарив товариша ножем у шию та живіт. Після цього чоловік загорнув тіло у килими та посипав його пральним порошком.

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