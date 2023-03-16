Підозрюваним вже обрали запобіжний захід, зазначили в СБУ.

Під час спецоперації на Донеччині контррозвідка Служби безпеки викрила агентурну групу військової розвідки РФ, яка "зливала" ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом.

Як повідомляє прес-центр СБУ, до складу ворожої агентури входили дві жительки Краматорська. Одна з них - медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту.

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Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ударів. Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання.

За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток.

У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації. Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій - за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бої на Бахмутському напрямку - що треба знати сьогодні

Росіяни вже не один місяць намагаються захопити місто Бахмут Донецької області та зазнають величезних втрат. Українське військове керівництво вирішило посилювати Бахмутський напрямок.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили, що у ніч на 16 березня на Бахмутському напрямку вороги зазнали втрат та відмовилися від штурмовий дій на цю ніч. У ССО ЗСУ додали, що були ліквідовані чотири загарбники.

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