За підозрою у вчиненні вбивства дитини затримали її дядька.

У Косівському районі Івано-Франківської області знайшли тіло 9 річної дівчинки, яку вчора було оголошено в розшук.

Цю інформацію УНІАН підтвердили правоохоронці, але ситуацію не коментували. Водночас час місцеве видання "ПІК" повідомляє, що причиною смерті могло стати задушення. "Перед смертю дитина була зґвалтована. Імовірним убивцею та ґвалтівником Вероніки Богданюк називають рідного 34-річного дядька дівчинки, якого було оперативно затримано", - зазначає видання.

Як відомо, вчора, 18 червня, поліція Івано-Франківської області повідомляла про розшук 9-річної дівчинки, яка 18 червня близько 15:00 години вийшла з дому та не повернулася. Йшлося про Вероніку Богданюк, 2013 року народження, жительку смт Кути Косівського району.

Оновлено 12:40. За даними поліції Івано-Франківської області, з повідомленням про зникнення доньки до правоохоронців учора о 17:45 звернувся батько дитини. Він розповів, що його донька близько 15:00 пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний телефон перебував поза зоною досяжності.

Поліцейські розпочали пошуки дитини та близько 21:30 виявили її тіло з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища Кути. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

Як з’ясували слідчі, підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні – двоюрідний брат батька дитини – приїхав до нього в гості. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею.

"Він запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", - йдеться у повідомленні.

У скоєному родич дівчинки зізнався. Йому загрожує до 15-ти років тюрми або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчиненні умисного вбивства (п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Як повідомлялося раніше, у червні 2015 року в селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області було також вбито 9 річну дівчинку. Тіло дівчинки з чисельними колото-різаними ранами було виявлено 8 червня 2015 року неподалік центру села Рожнів. За кілька днів проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено особу вбивці.

За жорстоке вбивство тоді затримали місцевого мешканця, 1987 року народження, який раніше був засуджений до двох років ув'язнення за спробу зґвалтування. У 2012-му був достроково звільнений, попав під амністію.

У червні поточного року писали, що в Сумах правоохоронець схилив неповнолітню до статевих стосунків. Пізніше стало відомо, що у злочині щодо неповнолітньої підозрюють двох слухачів Сумського центру первинної профпідготовки "Академія поліції", їх вже відраховували із закладу і звільнили з поліції.

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