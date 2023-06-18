Про злочин повідомив до правоохоронних органів батько постраждалої дівчинки.

Двох слухачів Сумського центру первинної профпідготовки "Академія поліції", які підозрюються у злочині щодо неповнолітньої, відраховано із закладу і звільнено з поліції.

Як повідомляє Національна поліція України, 16 червня до поліції Сум звернувся чоловік і повідомив, що двоє хлопців зґвалтували його неповнолітню доньку.

"Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення можуть бути причетні слухачі Сумського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" сумської філії ХНУВС (йдеться про Харківський національний університет внутрішніх справ – УНІАН)", – повідомляє поліція.

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При цьому зазначається, що про цю подію одразу повідомили представникам Державного бюро розслідувань та керівництву навчального закладу.

"Уже з’ясовано, що фігуранти пройшли конкурс на заміщення вакантних посад в Полтавській області і 24 квітня 2023 року були направлені для проходження першопочаткової підготовки. Слухачів уже відрахували з навчального закладу і звільнили з поліції", – сказано в повідомленні.

За цим фактом співробітники ХНУВС проводять службове розслідування, а усі зібрані матеріали і його результати будуть скеровані до ДБР, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Домагання правоохоронців до неповнолітньої в Сумах: що відомо

Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця, який у Сумах схилив неповнолітню до статевих стосунків. За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. Як зазначили в ДБР, на побачення чоловік привів друга. Вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де й відбувся статевий контакт.

Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів. Одного з них було затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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