Рейди селами здійснюють інспектори з доброустрою і рятувальники.

Мешканка села Люхча Рівненської області палила суху траву на городі, але полум’я поширилося всім полем і ледь не дійшло до приватних будинків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Спершу тамтешні селяни пробували самі загасити пожежу, але вітер лише роздмухував вогонь, тому на допомогу покликали рятувальників.

Винуватицю, котра розвела багаття на городі, застерегли від можливих наслідків спалення сухої трави й виписали протокол. Їй загрожує штраф у розмірі до 1360 гривень.

За словами правоохоронців, протягом тижня таких протоколів вони склали понад 10. Рейди селами здійснюють інспектори з доброустрою і рятувальники.

Спалювання сухої трави в Україні

В Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж і площ їх поширення, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж в природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охоплена вогнем - в 4 рази (2020 рік - 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік - 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що в державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більш ніж в 4 рази, а Площа - в 42 рази в порівнянні з минулим роком.

Минулого року через спалювання сухої трави в Україні сталося кілька великих пожеж. Наприклад, в Житомирській області горіло майже все село.

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Автор: Яна Ставська