Від отриманих травм дві жінки загинули на місці події.

На Рівненщині 19-річний киянин, який перебував за кермом іномарки, смертельно травмував на пішохідному переході двох жінок.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, ДТП сталася 10 січня близько 21:00 на автодорозі «Київ-Чоп» біля міста Корець Рівненського району.

«Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм 38-ми та 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці події.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України), слідчі транспортний засіб вилучили. Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп’яніння.

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Автор: Світлана Макринська