У Коломиї двох білорусів затримали після спроби обміняти фальшиві купюри 500 євро

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, 17 грудня до поліції надійшло повідомлення від касира одного із пунктів обміну валют у місті Коломиї, що невідомий чоловік намагався обміняти дві купюри номіналом по 500 євро з ознаками підробки на українську гривню.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи, за підозрою в причетності до незаконних дій, затримали двох чоловіків - 34 та 35-річного громадян Білорусії.

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У повідомленні зазначається, що злочинці усвідомлювали протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій. "Коли в касира виникли сумніви у тому, що купюри справжні, один із чоловіків, з метою приховання факту вчинення кримінального правопорушення, розірвав наявні в нього купюри банкнотами по 500 євро в кількості 7 штук (3,5 тис. євро), а також ті, які повернула касир, після чого викинув у смітник», - повідомили в поліції.

У приміщенні пункту обміну було виявлено та вилучено розірвані купюри.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту підробленої іноземної валюти, вчиненої за попередньою змовою групи осіб Кримінального кодексу України).

Чоловіків затримано у порядку ст.208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Вказані особи обгрунтовно підозрюються у вчиненні інших аналогічних злочинів на території Івано-Франківщини. Проводиться слідство.