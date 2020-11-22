Автомобіль зазнав значних ушкоджень.

У Запорізькій області сьогодні вранці троє спостерігачів громадянської мережі ОПОРА потрапили в ДТП.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Facebook.

За її даними, подія трапилася коли спостерігачі прямували до Бердянська.

"Сьогоднішній ранок розпочався з трагічного повідомлення про аварію, в яку потрапили три наших спостерігачі о 6 ранку, прямуючи до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області", - пише Айвазовська.

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За її словами, причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця та стан дороги. У результаті ДТП автомобіль зазнав значних ушкоджень.

"Двоє колег отримали тілесні ушкодження у вигляді садна на тілі, забій грудної клітини, струсу мозку. Водій отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини", - пише Айвазовська.

За її словами, першу медичну допомогу постраждалим було надано у районній лікарні Приморська, а для направлення до Запорізької обласної клінічної лікарні спостерігача ОПОРИ Юрія Бородавки було направлено реанімобіль з обласного центру. Всі постраждалі використовували паски безпеки.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів міського голови у 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Вже відомо, що явка станом на 12:00 становить менше 10%.

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Автор: Олександр Кульбачний