Бізнесмен сам запропонував окупантам послуги з постачання пально-мастильних матеріалів, зазначили в Офісі генпрокурора.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно власника мережі АЗС, який постачав паливно-мастильні матеріали російським окупантам на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Встановлено, що власник мережі АЗС, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою та забезпечував функціонування там автозаправних станцій.

Зазначається, що бізнесмен звернувся до окупаційної влади та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога. Він налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого РФ Криму. Закуплене пальне підозрюваний перевозив до Мелітополя та продавав.

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Для документування протиправної діяльності на території Вінницької, Черкаської областях, а також у Вінниці, Запоріжжі, м. Черкаси та м. Львів було проведено одночасно 15 обшуків, за результатами яких виявлені речові докази злочинної діяльності, зокрема системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 89 тис. грн, 37 тис. доларів та 4 тис. євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

Проти підприємця було відкрито провадження за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Війна Росії проти України - як в нашій країні борються зі зрадниками

У Службі безпеки України у січні повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на нашій території викрито понад 600 посіпак російської влади. Посіпаки ворога займалися шпигунсько-підривною діяльністю.

Пізніше у спецслужбі поділилися, що в Херсоні затримано піарника загарбників. Зловмисник активно підтримував окупантів на інформаційному фронті тоді, коли місто було під окупацією.

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