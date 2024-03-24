Свої дії чоловік пояснив ревнощами.

На Житомирщині чоловік влаштував погром на могилі військового. Про це "Суспільному" повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

Зазначається, що могилу бійця було пошкоджено в ніч на 23 березня. Про наругу над місцем захоронення військового повідомила його мати – 62-річна жителька громади.

"Після отримання звернення на місце прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. На кладовищі дійсно був пошкоджений дерев’яний надгробник, металевий хрест, рамка з фотографією, флагштоки для прапорів, була розкидана похоронна атрибутика", – додала Дубовик.

Поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 39-річний житель цієї ж громади. Наругу над могилою бійця чоловік пояснив ревнощами до колишньої дружини, яка після розставання почала нові стосунки з військовим. Дубовик наголосила, що порушника той факт, що військовий загинув, не зупинив.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України. Мешканцю Романівської громади може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Наруга над могилами військових: інші новини

У травні 2023 року на Одещині чоловік поглумився над могилою військового. На місці, де поховали захисника, що загинув на Херсонщині, виявили розкидані вінки, його розірвану фотокартку та пошкоджений державний прапор України. Правоохоронці зʼясували, що до злочину причетний 44-річний місцевий житель, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

У серпні того ж року схожий інцидент стався на Дніпропетровщині. У Криворізькому районі області чоловік вчинив наругу над могилами загиблих військовослужбовців, пошкодивши флагштоки. У вчиненні злочину підозрювали 63-річного місцевого жителя.

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