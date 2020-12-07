У зловмисників при собі були помпові рушниці та карабін.

У м. Підгороднє Дніпропетровської області правоохоронці затримали злочинну групу, діяльність якої пов’язана з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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У неділю, 6 грудня, поліцейські зупинили колону автомобілів, які рухались в бік м. Новомосковська. У семи автомобілях було до 25 осіб - чоловіки та жінки. За оперативною інформацією правоохоронців, вони готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровщини.

Під час обшуків в зупинених автомобілях поліцейські знайшли помпові рушниці та карабін.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Світлана Закелова