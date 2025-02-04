Своєї провини чоловік не визнав.

У Полтаві до 6 років ув’язнення засудили колишнього фітнес-тренера, який ображав працівників ТЦК та вдарив правоохоронця під час затримання.

За інформацією Управління СБУ у Полтавській області, влітку 2023 року, перебуваючи у середмісті Полтави, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати працівників місцевого військкомату.

"Провокатор плюнув у одного із військових, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші". Крім того, він виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Чоловік знімав свої дії на камеру та згодом виклав відео з "коментарями" на власній сторінці в одній із соцмереж.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

За даними Полтавської облпрокуратури, окрім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції чоловік поводився зухвало, ігнорував прохання припинити протиправну поведінку, а під час затримання чинив опір та спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Відповідно до висновку медичного освідування, цього дня колишній фітнес-тренер перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Блогеру повідомили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю); ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу); ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)

Колишній фітнес-тренер отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Як додали у прокуратурі, своєї провини у скоєнні злочинів чоловік не визнав.

За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про колишнього фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку.

Деталі інциденту з полтавським фітнес-тренером

Як повідомляв УНІАН, влітку 2023 року на вулиці у Полтаві фітнес-тренер Роман Заволока образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одним із них був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій.

Тренер заявив, що військовий – "дурень, який попався на гачок", а тепер за гроші "кошмарить пацанів". Крім того, він плюнув у військовослужбовця та показав непристойний жест.

У серпні під час перевірки документів поліцейськими чоловік поводився зухвало, нецензурно висловлювався та завдав тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Згодом Заволока пояснив свій вчинок тим, що боявся вручення повістки.

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