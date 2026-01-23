В київській мерії обшуки: йдеться про нанесення збитків бюджету Києва

Директору департаменту фінансів повідомлено про підозру.

Сьогодні весь день представники Національної поліції України проводять обшуки у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє КМДА.

При цьому зазначають, що директору департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру.

Прізвище не називається, але на сайті КМДА на сторінці щодо кадрового складу вказано, що керівником департаменту фінансів є Володимир Репік.

Обшуки тривали від самого ранку – спочатку за місцем проживання директора Департаменту, потім – у службових кабінетах.

В КМДА зазначають, що слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року, яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради. Тоді Департамент фінансів підготував і реалізував випуск таких облігацій.

"У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання. Водночас у межах кримінального провадження слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим Департамент, нібито, наніс збитки бюджету Києва", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті фінансів наголошують, що йдеться про рішення 2020 року, та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Наразі Національне антикорупційне бюро України повідомило, що проводиться масштабна операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

У березні 2025 року за кордоном було знайдено колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який є підозрюваним у справі про створення та управління злочинною організацією з метою заволодіння земельними ділянками в Києві. Про це заявляв журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Він ще перебував в Україні під час реалізації операції "Чисте місто" з боку САП і НАБУ, і був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Денис Комарницький - соратник колишнього скандального мера Києва Леоніда Черновецького. Комарницького ще називають "смотрящим за Києвом". Комарницького ще називають бізнес-партнером ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка.

