У колишнього голови Держприкордонслужби проходять обшуки, - ЗМІ

Слідчі дії відбуваються в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, якого звільнили з посади 4 січня.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними джерел, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

Що відомо про Сергія Дейнека

Як повідомляв УНІАН, раніше голову ДПСУ Сергія Дейнеко було призначено радником міністра внутрішніх справ. Генерал Дейнеко понад шість років був на посаді голови Держприкордонслужби.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Дейнеко ухвалив для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником, а також, що після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

Клименко зазначив, що на посаді радника очікує від Дейнека експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

