Чоловік розбив скляну вітрину тротуарною плиткою, яка лежала поруч з магазином.

У центрі Одеси зловмисник проник в магазин одягу, переодягнувся в нові речі й виніс товар на десятки тисяч гривень.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, крадіжку здійснено в магазині, розташованому на вулиці Катерининській.

Встановлено, що 21-річний городянин вночі розбив вітринне вікно тротуарною плиткою, яка була складена біля магазину, оскільки поруч упорядковують територію (змінюють покриття).

"Потім зловмисник проник в приміщення, переодягнувся в новий наряд і ще кілька речей прихопив з собою", - повідомили в главку.

До правоохоронних органів звернулися люди, які почули гуркіт. Затримали підозрюваного за кілька кварталів від місця злочину. Викрадений одяг вартістю кілька десятків тисяч гривень у чоловіка вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранта взято під варту. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловіки намагалися занурити в таксі вкрадені підгузники - водій "здав" їх поліції.

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Автор: Лариса Козова