У центрі Одеси зловмисник проник в магазин одягу, переодягнувся в нові речі й виніс товар на десятки тисяч гривень.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, крадіжку здійснено в магазині, розташованому на вулиці Катерининській.
Встановлено, що 21-річний городянин вночі розбив вітринне вікно тротуарною плиткою, яка була складена біля магазину, оскільки поруч упорядковують територію (змінюють покриття).
"Потім зловмисник проник в приміщення, переодягнувся в новий наряд і ще кілька речей прихопив з собою", - повідомили в главку.
До правоохоронних органів звернулися люди, які почули гуркіт. Затримали підозрюваного за кілька кварталів від місця злочину. Викрадений одяг вартістю кілька десятків тисяч гривень у чоловіка вилучили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранта взято під варту. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловіки намагалися занурити в таксі вкрадені підгузники - водій "здав" їх поліції.