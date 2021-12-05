В Одеській міськраді зазначили, що винен не тільки вчитель.

В Одесі звільнено вчителя, який силою тягнув учня в кабінет директора.

Про інцидент повідомила директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, зазначивши, що це рішення прийнято після того, як в соціальних мережах з'явився відповідний відеозапис.

"Побачила кадри, де вчитель силою тягне дитину з класу. До директора. Вчителя звільнили. Правильно вчинили. Не обговорюється. Як би там не було, підняти руку на дитину означає вихід з професії", – зазначила чиновниця.

Водночас за словами Буйневич, вчителі школи, в якій стався інцидент, кажуть, що в установі мають місце постійні порушення дисципліни, зриви уроків, відсутність розуміння і підтримки батьків.

Читайте такожВ Одесі під час уроку на школярів обвалилася стеля (відео)"Мовляв, бесіди ми проводили, але ... немає сенсу. Купа скарг від батьків, дітям не дають вчитися. У випадках, коли дитина категорично заперечує норми поведінки, школа не повинна виглядати беззахисною", – додала Буйневич.

У таких випадках є чіткий алгоритм дій, до розв'язання проблеми залучаються психологи, ювенальна поліція, служби у справах дітей та інші. Однак у школі за допомогою до відповідних структур не зверталися, побоюючись розголосу.

За словами Буйневич, дуже часто поведінка дитини пов'язана з проблемами фізіологічними, психологічними, вона потребує лікування, корекції, спеціального супроводу. Це обов'язок, в першу чергу, сім'ї.

Як підкреслює керівник, в школі, в якій звільнений педагог, винен не тільки він, до відповідальності будуть притягнуті й інші люди.

Про вищеназваний інцидент стало відомо, коли в соціальних мережах з'явилося відео, зроблене учнями. На ньому показано, як учитель буквально витягує з класу підлітка, який впирається, потім тягне його по коридору. Чоловік вимагає, щоб школяр пішов з ним до директора, але той впирається, сідає на підлогу і кричить: "Ні!". Також на записі чути голоси, крики і сміх однокласників підлітка: одні – веселяться, інші – обурюються.

Автори відео стверджують, що це сталося в Київському районі Одеси, в школі №82. Нібито шестикласник попросився в туалет, педагог проігнорував прохання. Після цього підліток почав його "тролити". При цьому незрозуміло, хлопцеві дійсно потрібно було у вбиральню, або він порушував дисципліну.

Раніше стало відомо, що 30 листопада в одеському ліцеї "Олімпієць" повісився 15-річний хлопець. Після трагедії друзі ліцеїста повідомили, що йому погрожували.

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Автор: Лариса Козова