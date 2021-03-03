Поліція встановлює обставини події. Передбачається, що це була спроба самогубства.

Сьогодні в Одесі госпіталізовано хлопця, травмованого при падінні з 23-го поверху.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини, за яких чоловік, 2001 року народження, вранці впав з 23-го поверху одного з висотних будинків.

«При падінні молодик упав на припаркований біля будинку автомобіль. Його забрала швидка допомога... Причини й обставини події зараз встановлюються», - зазначили в управлінні.

Як повідомили очевидці в соціальних мережах, інцидент стався близько 08:00 в житловому комплексі «Альтаїр», який розташований на вулиці Люстдорфська дорога.

«Хлопця забрала «швидка»... Частина машини (на яку впав постраждалий - УНІАН) - розбита...», - пишуть городяни.

Як зазначається, потерпілий нібито намагався накласти на себе руки. У поліції зазначили, що ця версія наразі перевіряється серед інших.

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Автор: Лариса Козова