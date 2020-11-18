Гравій, що везла вантажівка, під час аварії розсипався й заблокував обидві смуги руху.

Ожеледиця спричинила аварію неподалік Одеси. Там на ходу відірвався та перекинувся причіп вантажівки, і він загородив смуги руху.

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За словами водія, близько сьомої ранку він відчув, що асфальт дуже слизький і не зміг втримати на дорозі вантажівку.

Гравій, що везла вантажівка, під час аварії розсипався й заблокував обидві смуги руху.

Водій запевняє, що дорога не була посипана піском. Гравій збирали за допомогою спецтехніки, а також посипали асфальт піском. Виїзд на Старокиївську трасу був заблокований п'ять годин.

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Автор: Людмила Жерновська