Ожеледиця спричинила аварію неподалік Одеси. Там на ходу відірвався та перекинувся причіп вантажівки, і він загородив смуги руху.
Читайте такожУ Києві через сніг вночі сталося майже півсотні ДТП (фото, відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За словами водія, близько сьомої ранку він відчув, що асфальт дуже слизький і не зміг втримати на дорозі вантажівку.
Гравій, що везла вантажівка, під час аварії розсипався й заблокував обидві смуги руху.
Водій запевняє, що дорога не була посипана піском. Гравій збирали за допомогою спецтехніки, а також посипали асфальт піском. Виїзд на Старокиївську трасу був заблокований п'ять годин.
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