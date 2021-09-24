Вона розправилася з 8-річною дитиною, її мамою та старенькою сусідкою.

Жительку Львівщини засудили до довічного ув'язнення за три вбивства.

Про це розповіли у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У грудні 2015 року мешканка Сокальського району пила алкоголь разом зі своєю 28-річною знайомою в тієї вдома. Коли хазяйка вийшла на вулицю, в будинку лишилася її восьмирічна донька. Дівчинка зробила зауваження гості стосовно вживання алкоголю, однак та розгнівалася і вбила дитину залізним масляним обігрівачем.

Згодом господиня повернулася до будинку і побачила мертвою свою дитину. Тоді гостя вирішила вбити і її. Тим же обігрівачем жінка вдарила товаришку по голові, а потім вбила її залізними вилами. Від завданих травм остання померла на місці.

Читайте такожЧерез бурхливий секс пара примудрилася перевернути машину (фото)Наступного ранку вбивця повернулася на місце свого злочину, щоб пересвідчитися у смерті жертв. Побачивши дівчинку, вона засумнівалася, що та мертва, тому взяла ніж та почала бити ним труп у шию.

Покидаючи будинок, жінка помітила 70-річну сусідку покійних, яка спостерігала за нею через дорогу. Тоді підсудна вирішила позбутися ще й небажаного свідка. Для цього вона взяла з подвір'я цеглину, зайшла за старенькою до її хати та забила до смерті ударами по голові.

Зрештою жінку затримали та обвинуватили у вчиненні умисних вбивств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Тепер суд підтримав позицію прокурорів і визнав обвинувачену винною. Жінці призначено найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Раніше стало відомом, що підозрюваного у жорстокому вбивстві 19-річної львівської студентки Дар'ї Косенок, яке сталося наприкінці березня, не судитимуть. У висновку експертів щодо стану здоров'я чоловіка йдеться, що він страждає тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності та не може усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними.

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Автор: Катерина Комолова