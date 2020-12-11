У Київській області група чоловіків напала на поліцейських, які зупинили п'яного водія.
Читайте такожЗатримано членів банди, які викрадали людей на замовлення у Києві та ОдесіПро це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.
Увечері 10 грудня, біля смт Терезине Білоцерківського району Київської області поліцейські зупинили автомобіль Audi. За кермом перебував п'яний безробітний житель села Петрівське.
Під час складання адмінпротоколу до місця події під'їхали близько десяти невідомих на трьох автомобілях. Вони почали сперечатися з інспекторами. Конфлікт переріс у бійку, в ході якої один поліцейський отримав тілесні ушкодження, а правопорушники поїхали з місця події.
Правоохоронці встановили місцезнаходження двох нападників. Коли вони намагалися наблизитися до будинку, в якому ті перебували, чоловіки здійснили кілька пострілів у бік правоохоронців.
Відзначається, що затримати двох правопорушників вдалося за допомогою спецназу КОРД.
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