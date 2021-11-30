Через негоду на півострові кілька осіб потрапили до лікарні.

У захопленому Росією Крим був ураган, в результаті негоди постраждали п'ять осіб, четверо з постраждалих – госпіталізовані.

Люди постраждали через те, що на них падали дерева та великі гілки, пише ТАСС з посиланням на відомості МНС РФ.

Через негоду в Керченській протоці посібники окупантів припиняли рух суден, в черзі скупчилися понад 100 бортів, поділилися в Росморрічфлоті.

Читайте такожУ Криму російського морпіха "скрутили" за наркотичний гостинецьРаніше стало відомо, що через ураган в Криму люди постраждали в Сімферопольському районі, а також в Алушті та в Ялті. На півострові були оголошені штормові попередження.

Жителів Криму попередили про сильні пориви вітру і зливи. У горах можливий дощ зі снігом.

Нагадаємо, в Криму влітку через зливи був потоп. Через негоду були знищені та пошкоджені будинки. Псевдовлада півострова на початку липня поскаржилися, що були затоплені понад 100 об'єктів.

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Автор: Екатерина Присяжнюк