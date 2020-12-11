Лисянський влаштував бійку в ресторані.

Представника омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського звільнили з посади після бійки в ресторані.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, за фактом інциденту було проведено перевірку.

"Відсьогодні його звільнено з займаної посади", - написала вона.

Лисянський влаштував бійку: суть інциденту

Днями Павло Лисянський влаштував дебош в одному з ресторанів міста Святогірськ. Зі слів власника закладу, нетверезий Лисянський відмовився покинути ресторан о 22:00 - у зв'язку з карантином заклади не можуть працювати довше. Охоронець ресторану попередив Лисянського, що викличе поліцію. Посадовець відреагував агресивно. Зі словами "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызывать? Ты меня мусором назвал или что?" - він звалив чоловіка з ніг.

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Автор: Юрій Годован