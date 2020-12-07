Омбудсмен повідомила, що вирішила тимчасово відсторонити Лисянського від роботи.

Представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський влаштував дебош в одному з ресторанів міста Святогірськ.

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Як повідомляють «Новости Донбасса", інцидент стався ввечері 5 грудня. Відео подій опубліковано в мережі - на ньому можна бачити, як Лисянський конфліктує з іншим чоловіком, а потім валить його на землю і б'є ногами.

Зі слів власника закладу, нетверезий Лисянський відмовився покинути ресторан о 22: 00 - у зв'язку з карантином заклади не можуть працювати довше.

Охоронець ресторану попередив Лисянського, що викличе поліцію. Посадовець відреагував агресивно. Зі словами "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызывать? Ты меня мусором назвал или что?" - він звалив чоловіка з ніг.

Прес-офіцер Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна повідомила журналістам, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Йде перевірка.

Омбудсмен Людмила Денисова, своєю чергою, повідомила, що вирішила тимчасово відсторонити Лисянського від виконання службових обов'язків.

"Зараз мною ухвалено рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей, яке триватиме до 21 грудня 2020 року включно з одночасним його відстороненням від посади на вказаний період», - зазначила вона у Facebook.

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Автор: Дмитро Захаров