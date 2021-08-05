Зловмисник затриманий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Миколаївщині місцевий мешканець цукерками заманював малолітніх дітей у нежитлові приміщення, роздягав їх та фотографував на мобільний телефон.

Про це повідомляє Національна поліція в Миколаївській області:

Зазначається, що правоохоронці встановили причетність чоловіка до двох таких фактів. Наразі перевіряється ще низка випадків.

У поліцію звернулась 26-річна мешканка одного із сіл Миколаївського району та повідомила про те, що наглядно знайомий чоловік вчиняє розпусні дії відносно її 8-річної сестри.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

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Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Катерина Шварц