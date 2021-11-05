Будинок популярного блогера Романа Грицько під Києвом згорів. Поліція відкрила за даним фактом кримінальну справу.
Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.
За його словами, інцидент стався близько 4:00 7 жовтня. Спочатку загорівся гараж, в якому дотла згоріли два автомобілі, а потім полум'я перекинулося на будівлю. В результаті повністю знищено гараж разом з двома машинами в ньому.
"Пожежа, що сталася 7 жовтня в Ірпені в маєтку популярного блогера, неабияк схвилювала громадськість. Відеозапис двох незнайомців, які з пляшками проникають в гаражне приміщення", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили особи двох підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі чоловіки 31 та 37 років з Одеської області. Відзначається, що вони на таксі приїхали в Ірпінь, купили на заправці паливо, яке використали для підпалу гаража.
У поліції підозрювані розповіли, що хотіли спалити тільки авто дружини блогера, але перестаралися.
"Багато питань викликає й справжній мотив скоєння злочину. Не втомлююся повторювати, щось, як буде поводитись вогонь, передбачити неможливо, а ось відповідальність за умисне пошкодження майна настане неодмінно", - зазначив Небитов.
Читайте такожУ Львові чоловік у квартирі морив голодом 8 собак та 9 котівСам же Грицько вважає, що підпал може бути пов'язаний із запланованою в Палаці спорту конференції про Тік-Ток. Захід має пройти 13 листопада.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим суспільно небезпечним способом" Кримінального кодексу України.
Як раніше повідомляв УНІАН, на території Києво-Печерської Лаври 4 листопада сталася пожежа в будівлі, де розташована Майстерня з розпису ікон.