Блогер вважає, що будинок спалили через його діяльність.

Будинок популярного блогера Романа Грицько під Києвом згорів. Поліція відкрила за даним фактом кримінальну справу.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

За його словами, інцидент стався близько 4:00 7 жовтня. Спочатку загорівся гараж, в якому дотла згоріли два автомобілі, а потім полум'я перекинулося на будівлю. В результаті повністю знищено гараж разом з двома машинами в ньому.

"Пожежа, що сталася 7 жовтня в Ірпені в маєтку популярного блогера, неабияк схвилювала громадськість. Відеозапис двох незнайомців, які з пляшками проникають в гаражне приміщення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи двох підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі чоловіки 31 та 37 років з Одеської області. Відзначається, що вони на таксі приїхали в Ірпінь, купили на заправці паливо, яке використали для підпалу гаража.

У поліції підозрювані розповіли, що хотіли спалити тільки авто дружини блогера, але перестаралися.

"Багато питань викликає й справжній мотив скоєння злочину. Не втомлююся повторювати, щось, як буде поводитись вогонь, передбачити неможливо, а ось відповідальність за умисне пошкодження майна настане неодмінно", - зазначив Небитов.

Читайте такожУ Львові чоловік у квартирі морив голодом 8 собак та 9 котівСам же Грицько вважає, що підпал може бути пов'язаний із запланованою в Палаці спорту конференції про Тік-Ток. Захід має пройти 13 листопада.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим суспільно небезпечним способом" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на території Києво-Печерської Лаври 4 листопада сталася пожежа в будівлі, де розташована Майстерня з розпису ікон.

Автор: Анастасія Горбачова