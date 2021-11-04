Жертв та постраждалих немає.

У центрі Києва згорів ресторан, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 9 рятувальники отримали 3 листопада о 23:35.

Загоряння сталося на покрівлі площею 150 кв. м з розповсюдженням вогню на внутрішні приміщення. Пожежу було ліквідовано близько 3:00 ночі.

Вогнем знищено приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також розібрано 200 кв. м стелі будівлі.

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На місці пожежі було залучено 4 одиниці спецтехніки та 18 співробітників. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа на даху будинку.

А в лютому поточного року у центрі Києва горіло кафе, розміщене на цокольному поверсі 5-поверхового житлового будинку.

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Автор: Вікторія Токарєва