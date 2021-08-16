Напередодні події загибла жінка скаржилася на витік газу.

У Дніпрі в результаті вибуху в житловому будинку загинуло подружжя. Основною причиною трагедії називають вибух побутового газу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами сусідів, близько тижня тому загибла жінка скаржилася на витік газу.

"Десь сифонило, газом пахло. І все. Чекала їх. Вони (працівники газової служби) покрутили, поїхали. Потім вибухнуло. Як вибухнуло? Чому? Але це газ вибухнув, тому що і свист був, і заграва", – упевнений один із сусідів.

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За фактом події поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями про службову недбалість і умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

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Автор: Катерина Шварц