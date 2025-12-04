Також половина європейців вважає Трампа ворогом Європи.

Більше половини європейців вважають ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки дуже високим. Як пише The Guardian, про це свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах - Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах - платформою Le Grand Continent.

Думки сильно різняться залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважають ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

При цьому впевненість у тому, що їхня держава здатна протистояти Росії в разі конфлікту, була низькою повсюдно: 69% респондентів заявили, що, на їхню думку, їхня країна "не зовсім" або "зовсім не здатна" захистити себе від російської агресії.

При цьому лише 12% респондентів заявили, що не відчувають особливої загрози через безліч джерел небезпеки - від технологічних і військових до енергетичних і продовольчих.

Також майже половина європейців - 48% - вважають Трампа відкритим ворогом - від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

Проте європейці, як і раніше, вважають відносини зі США стратегічно важливими: на запитання про те, яку позицію ЄС слід зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Росія готова до війни

Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова воювати з Європою.

Путін сказав, що Європа нібито сама вивела себе з урегулювання війни в Україні. За його словами, Москва не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну - Росія готова до неї просто зараз.

