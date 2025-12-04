Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер непохитно виступає проти вилучення коштів Москви, що зберігаються в брюссельському банку для кредиту Україні.

У жовтні лідери Європейського союзу прибули на саміт із наміром схвалити для України кредит у розмірі близько 140 мільярдів євро, забезпечений російськими активами, замороженими в бельгійському банку. Однак несподівано рішуче проти цього рішення виступив бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер, пише Politico.

"Бельгійська блокада вибила ґрунт з-під ніг українсько-європейського альянсу в критичний момент. Якби лідери домовилися прискорити реалізацію кредитного плану на жовтневому саміті, це стало б потужним сигналом для Володимира Путіна про довгострокову силу України і тверду прихильність Європи до самооборони. Замість цього Зеленський і Європа були ослаблені розбіжностями, коли Дональд Трамп відновив спроби мирних переговорів із союзниками Путіна", - ідеться в статті.

Конфлікт із Німеччиною

За словами джерел видання, пропозиція про репараційний кредит почала стикатися з проблемами, коли між Де Вевером і новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем почала наростати напруженість.

Відео дня

Так, Мерц закликав Європу використовувати заблоковані російські активи для допомоги Україні, і цим налякав бельгійців, які на той час вели делікатні приватні переговори з офіційними особами ЄС, намагаючись залагодити свої побоювання.

"Кілька чиновників заявили, що Мерц вчинив неправомірно, оприлюднивши цю політику так рішуче і так рано - до того, як Де Вевер дав свою згоду", - пише Politico.

Також напередодні жовтневого саміту посол Бельгії в ЄС Петер Мурс подавав сигнали про те, що прогрес у реалізації планів щодо використання заморожених активів Росії буде сприятливим. Проблема, за словами чотирьох чиновників, знайомих із ситуацією, полягала в тому, що Мурс не спілкувався безпосередньо з де Вевером, і всі рішення щодо російських активів ухвалював прем'єр-міністр:

"Це означало, що ніхто в апараті ЄС не розумів, наскільки серйозним буде опір Де Вевера, поки він не прибув у день саміту".

Америка насамперед

Проблема також полягала в тому, що на заморожені активи Росії поклали око не тільки європейці. Американці до початкового проєкту угоди з 28 пунктів включили пропозиції щодо розморожування російських активів та їхнього використання для спільних зусиль із відновлення України, в рамках яких США отримуватимуть 50% прибутку:

"Ця концепція викликала обурення в європейських столицях, де один із шокованих чиновників запропонував спецпредставнику Трампа з питань миру Стіву Віткоффу звернутися до "психіатра". Як мінімум, прагнення Трампа до якнайшвидшої угоди з Путіним і його очевидні плани щодо заморожених активів викликали бурхливу реакцію в переговорах ЄС із Де Вевером".

Втрачений час

Де Вевер, за словами одного дипломата, все ще "благає" про інші варіанти. У повітрі витають дві альтернативні ідеї. Перша - попросити національні уряди ЄС відшукати кошти для надання Києву грошових грантів, що більшість учасників процесу вважають нереальним з огляду на жалюгідний стан бюджетів багатьох європейських країн.

Інша ідея - профінансувати кредит Києву за рахунок спільних запозичень з ЄС, що не подобається економним країнам, оскільки це призведе до накопичення боргу, який доведеться виплачувати майбутнім поколінням платників податків. "Нас це не влаштовує", - сказав один дипломат. "Принцип, згідно з яким Росія має сплатити збитки, вірний".

Російські безпілотники

Незважаючи на розчарування союзників, Де Вевер, як і раніше, користується підтримкою у власному уряді, займаючи жорстку позицію. Його позицію підкріпила сама компанія Euroclear, яка виступила з власними попередженнями.

Деякі також побоюються загрози фізичній безпеці Бельгії. Минулого місяця безпілотники порушили повітряний рух в аеропорту Брюсселя і були помічені над бельгійськими військовими базами. Виникають побоювання, що вони можуть бути частиною гібридного нападу Путіна на Європу, і що Бельгія зазнає підвищеного ризику, якщо Де Вевер схвалить використання активів Москви.

Ще однією серйозною перешкодою для просування по кредиту є Угорщина. Активи Росії заморожені тільки тому, що всі лідери ЄС, включно з Віктором Орбаном, погоджувалися на продовження санкцій, що блокують ці кошти. Якщо Орбан передумає, Росія може раптово знову заявити про свої права на ці активи, що створить проблеми для Бельгії.

Бельгія про російські активи

Раніше де Вевер заявив, що наслідки від конфіскації активів РФ Бельгія відчуватиме "вічно". Він також заявив, що програш Росії є "повною ілюзією":

"Але хто дійсно вірить, що Росія програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вона програла і в країні, яка має ядерну зброю, запанувала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів?", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: