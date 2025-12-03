За словами Орпо, на практиці реальні гарантії безпеки виходитимуть від великих європейських країн і США.

Фінляндія не готова надавати гарантії безпеки Україні, але готується взяти участь в організації заходів із забезпечення безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, пише видання Yle.

"У цих речей різне значення", - заявив на переговорах зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном.

За його словами, на практиці реальні гарантії безпеки будуть виходити від великих європейських країн і США.

Відео дня

"Гарантії безпеки - це досить серйозна річ. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з організацією безпеки", - додав Орпо.

На запитання, чи може Фінляндія відправити своїх солдатів в Україну, він відповів, що Гельсінкі не хочуть ризикувати зіткненням із Росією.

Варто зазначити, що Фінляндія була згадана як одна з країн, що забезпечують гарантії безпеки, у 28-пунктному мирному плані США. Орпо заявив, що не знає, чому Фінляндія була вказана в документі.

Гарантії безпеки для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завжди порушувала попередні договори і зривала мир. Тому мета України зараз - отримати такі гарантії безпеки, щоб жодних зривів миру з боку Росії не повторювалося.

Вас також можуть зацікавити новини: