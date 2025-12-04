Удар коригували за допомогою розвіддрона.

Сили оборони України завдали удару по пункту управління дронами та вузлу звʼязку російських загарбників у Вовчанську Харківської області. Відео атаки опублікували у Telegram-каналі "Соняшник".

Як розповідає українське видання "Мілітарний", для удару по цілі було використано авіабомбу GBU-62 з комплектом JDAM-ER. В Україні їх інтегрували на винищувачі МіГ-29.

"GBU-62 – це 500-фунтовий (приблизно 226 кг, – ред.) боєприпас на базі звичної авіабомби Mk-82, до якого додали комплект JDAM із GPS/INS та планерний модуль ER для збільшення дальності", – пояснюють автори.

Зазначається, що завдяки модулю ER після відділення від літака у боєприпаса розгортаються крила. Тому він не не падає по крутій траєкторії, а планує, що дозволяє подолати десятки кілометрів.

"Така схема дозволяє завдати удару з безпечної дистанції, коли захист цілі щільний або коли літак-носій не може наближатися занадто близько", – пише ресурс.

Удар коригували за допомогою розвіддрона.

Російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Місто атакували балістикою. Відомо, що били по адміністративній будівлі, також пошкоджено багатоповерхівки. На жаль, є постраждалі.

Тим часом дрони атакували нафтобази у двох областях Росії. Удару було завдано по нафтобазі в Тамбовській області країни-агресорки. Також уламки дрона пошкодили резервуари з паливом у Воронезькій області.

