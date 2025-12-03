Запустити рух у напрямку Виноградаря можна буде лише після введення в експлуатацію двох станцій.

Київський метрополітен не зможе запустити рух на ділянці до Виноградаря у 2026 році. Завершення робіт планується не раніше 2027 року.

Про це повідомив керівник київського метрополітену Віктор Вигівський на засіданні Транспортної комісії Київради.

За його словами, у 2026 році планується закінчити будівництво станції "Мостицька". При цьому запустити рух у напрямку Виноградаря можна буде лише після введення в експлуатацію двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди". Орієнтовне завершення будівництва об’єктів заплановане на 2027 рік.

Відео дня

"Загалом планується закінчення виконання робіт у 2027 році, але ми всі розуміємо, що живемо у воєнний час, тому важливе питання додаткового фінансування", - сказав Вигівський.

Метро на Виноградар - останні новини

Метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Дві нові станції підземки мали відкрити ще в 2021 році. Однак, відкриття нових станцій кілька разів переносилося і наразі жодна з них не побудована, а колишній підрядник будівництва - АТ "Київметробуд" навіть не повернув аванс. У квітні 2024 року суд стягнув з колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар 139 млн грн на користь громади Києва.

Проте пізніше повідомлялося, що будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Варшавська" може не завершитися у 2027 році, як це передбачено договором, через брак фінансування.

Вас також можуть зацікавити новини: