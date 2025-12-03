У Римі вважають, що мир вже не загорами, тож українці обійдуться і без зброї.

Італія не братиме участі у програмі НАТО з купівлі американської зброї для України (програма PURL), оскільки вже почалися "мирні переговори". Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За його словами, для Риму зараз "передчасно" приєднуватися до програми PURL з огляду на триваючі мирні переговори.

"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібні будуть інші речі, такі як гарантії безпеки", – заявив він журналістам у Брюсселі.

Як зазначає Bloomberg, ці зауваження вказують на зміну стратегії італійського уряду щодо України на тлі власних бюджетних проблем і напруженості всередині правлячої коаліції. Хоча офіційни Рим на словах і далі підтримує Україну, Італія стала першою в Європі, хто запропонував залишити українців без зброї на час "мирних переговорів".

Журналісти також нагадують, що не так давно, у жовтні, італійський уряд сигналізував про готовність приєднатися до програми PURL.

"Зауваження Таяні контрастують із заявами головного оборонного лобі Європи, Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи, яка у вівторок попередила, що континент повинен продовжувати нарощувати виробництво оборонної продукції, незважаючи на перспективу припинення вогню в Україні", - йдеться у публікації.

Що таке "програма PURL"

У 2025 році США різко знизили обсяг військової допомоги, оскільки нова президентська адміністрація відмовилася виділяти нові пакети зброї, дозволивши поставляти лише те, що було схвалено і профінансовоно ще за попередньої адміністрації.

Аби Україна через це не залишилася без критично необхідної зброї, влітку НАТО та США запустили механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - дослівно Перелік Першочергових потреб України). Згідно цього механізму, Україна формує перелік першочергових потреб в озброєннях, США їх надають, а оплачують деякі країни НАТО, що приєдналися до програми (крім самих США).

За цим механізмом профінансовано кілька пакетів допомоги — лише перші чотири пакети загалом на понад 2 мільярди доларів. Поставки за програмою PURL зокрема включали критично важливе озброєння для ППО, зокрема ракети для систем Patriot і артилерійські боєприпаси для реактивних систем HIMARS.

