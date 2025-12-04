За її словами, прогрес мінімальний, але перемовини тривають.

Україна очікує нової зустрічі після поїздки спецспредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джерада Кушнера до Москви.

Про це сказала посолка України в США Ольга Стефанішина, передає Новини.Live. За її словами, прогрес мінімальний, але перемовини тривають.

Дипломатка зазначила, що українська сторона розраховує на повторну зустріч за результатами візиту Віткоффа та Кушнера у Кремль.

Вона додала, що у переговорах наразі "не надто багато прогресу, але процес триває".

"Чітко видно по обидва боки - в Україні та США, що Україна налаштована на результат. Україна інвестувала чимало у зобов'язання мати справедливий та тривалий мир. Ми інвестували чимало часу в переговори з американською стороною щодо потенційних домовленостей", - заявила вона.

Переговори щодо припинення війни в Україні

Днями відбулися переговори Віткоффа, Кушнера і Путіна, за результатами яких ніяких домовленостей досягнуто не було.

Привітно, що відразу після цих переговорів, американці повинні були зустрітися з Зеленським, але її скасували. Зустріч мала відбутися у Брюсселі, повідомляв журналіст Алекс Рафоглу.

Також журналіст, посилаючись на заяву Кремля, наголосив, що Віткофф та Кушнер "пообіцяли" після переговорів з Путіним відразу вирушити до Вашингтона, а не на зустріч з українським президентом.

