Україна все частіше використовує перехоплювачі для знищення російських дронів, а найкращими пілотами часто стають молоді аси відеоігор.

Повітряна війна на лінії фронту вийшла на новий етап - бої дронів. Як пише The Wall Street Journal, протидія безпілотникам противника стала найважливішим завданням для обох сторін, оскільки дрони стали найсмертоноснішою зброєю, яка загрожує піхоті й техніці на передовій. Солдати використовують для їхнього знищення найрізноманітніші засоби - від сіток і дробовиків до радіоелектронних глушилок і застарілих гвинтових літаків. Однак в останній рік дрони-перехоплювачі стали важливою частиною цієї боротьби.

15 місяців тому "ніхто не вірив, що це взагалі можливо", - сказав Артем Боліух, начальник підрозділу ППО однієї з бригад.

Він зазначив, що безпілотники раніше не застосовувалися таким чином, і інженерам довелося розв'язувати технічні питання, як-от дальність польоту, можливість евакуації дронів і безпека операторів. Крім того, пілотам було необхідно навчитися знаходити і вражати цілі в дуже стислі терміни.

У вересні безпілотники бригади перехопили 886 російських безпілотників, що на 507 більше, ніж у червні. За словами Боліуха, близько 50% місій завершуються успішним перехопленням, порівняно з 5% роком раніше. Якщо перехоплювач не досягає мети, оператор зазвичай може повернути його для повторного використання.

Різні типи дронів для різних цілей

Тепер найкращі стрілки також керують безпілотниками, зазначає WSJ:

"Багато з них молоді, зі швидкою реакцією, відточеною у відеоіграх. Пілот, який врятував солдата навесні, був 24-річним колишнім розробником комп'ютерних ігор, відомим під позивним Кратос, який у перервах між перехопленнями грає на флейті".

При цьому різні типи дронів використовуються для різних цілей перехоплення. Російські далекобійні "Шахеди", що обстрілюють українські міста, можуть бути перехоплені дронами, здатними літати на таких самих високих швидкостях і висотах.

"Ми не чарівники"

При цьому оператори кажуть, що їм потрібно більше перехоплювачів, щоб протистояти зростаючій кількості російських літаків.

Пілот Антон Михайлов розповів, що іноді їм доводиться вибирати між знищенням цілі та збереженням перехоплювача на інший день.

Нещодавно вночі вони переслідували "Шахед" на такій відстані, за якою не змогли б повернути перехоплювач, якби він промахнувся. Вони вирішили переслідувати "Шахед", але він незабаром зник у хмарах, унаслідок чого безпілотник був витрачений даремно.

Руслан Стахов, молодший сержант того ж підрозділу, зазвичай використовує безпілотник для перехоплення російських розвідувальних безпілотників і збив близько 25 таких дронів. Кілька місяців тому він переслідував "Шахед", але коли той зайшов на останній етап зниження, його дрон не зміг за ним наздогнати.

"Це було дуже прикро, але це типова ситуація на війні. Ми не чарівники", - каже Стахов.

Росія отримує перевагу у війні дронів

Раніше WSJ писало, що російські військові навчилися краще використовувати найсмертоноснішу зброю війни - невеликі та недорогі безпілотники, - яка раніше була однією з головних переваг України.

Українські бійці розповіли, що зростаюча майстерність Росії в нанесенні ударів по українських лініях постачання за допомогою безпілотників - це найважливіше зрушення у війні 2025 року - більш істотне, ніж поступове завоювання російськими військами територій.

