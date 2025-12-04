На думку Трампа, диктатор "хотів би повернутися до нормального життя".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито хотів би покласти край війні проти України.

Принаймні, як каже амкриканський лідер, таке враження склалося у його спецпосланника Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера. 2 грудня вони перебували з візитом у Москві, де зустрілися з правителем РФ та його чиновниками.

"Він хотів би бачити завершення цієї війни. Думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя", – заявив Трамп, коментуючи цю зустріч.

На думку президента США, Путін також хотів би торгівлі між Росією та США замість того, щоб втрачати "тисячі солдатів на тиждень".

"Було сильне враження, що він хоче укласти угоду. Ми побачимо, що станеться", – констатував Дональд Трамп.

Переговори у Москві

Як відомо, у вівторок, 2 грудня в Москві відбулася зустріч між Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та російським диктатором Володимиром Путіним та його підданими. Переговори тривали кілька годин, але завершилися нічим, писало Politico.

Високопоставлений дипломат у відставці Деніел Фрід вважає, що переговори провалилися. На його думку, підхід США дав спецпосланцю російського правителя Кирилу Дмитрієву можливість двічі здобути перемогу в переговорах.

