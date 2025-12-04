Продовження війни - найкращий шанс Путіна на подальше правління.

Після п'ятигодинної зустрічі в Москві посланців президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним вони вирушили геть, схоже, без досягнення будь-яких результатів, пише CNN.

Помічник Путіна Юрій Ушаков вийшов із переговорів у вівторок, пославшись на план із 27 пунктів і чотири інші документи. Ці подробиці, ймовірно, були призначені для того, щоб розлютити президента України Володимира Зеленського, який зовсім нещодавно згадував план із 20 пунктів і, мабуть, сподівався, що вони контролюють зміст інших трьох документів, зазначає видання.

"Але завершальна частина цієї дипломатії проходить здебільшого в тиші, і в Зеленського мало приводів для радості... Крайній термін, призначений Трампом на День подяки для негайного укладення угоди, тепер став міражем, а попереду майорить негостинна пустеля", - зазначає CNN.

Що довше триває процес, то кращим буде результат для Москви

Як зазначає CNN, Трамп має рацію, прагнучи якомога швидше покласти край цій війні. Але це випливає з фатального нерозуміння Путіна і його масштабної мети - відновити баланс глобальної безпеки і покласти край багаторічному пануванню США:

"Путін не всемогутній, і стикається з кадровим і бюджетним тиском всередині країни. Але йому не загрожують антикорупційні розслідування, проміжні вибори або наступники, які очікують свого часу. Він перевів російський промисловий комплекс на жорсткі військові рейки і має не менш серйозний план з демобілізації. У багатьох відношеннях продовження війни - найкращий шанс Путіна на подальше правління".

Що це означає для мирного процесу Трампа?

Помічник Путіна Ушаков заявив, що деякі елементи запропонованої угоди прийнятні, інші зазнали різкої критики. Як зазначає CNN, схоже, Зеленський у приватному порядку обмірковував ідею обміну територіями до зустрічі в Кремлі, пом'якшуючи тим самим "червону лінію" війни. Однак точний характер будь-яких поступок з боку Києва тримався в найсуворішому секреті, імовірно, щоб не заганяти Зеленського в рамки нової відправної точки для майбутніх переговорів.

Однак які б підсолоджувачі не використовував Віткофф, Путін не прийняв угоду.

Зрозуміти позицію Росії не так уже й складно

Як вказує CNN, Путін перемагає у військовому плані - повільно, але впевнено - і бачить, що Україна ослаблена проблемами з кадрами і фінансуванням, а також перебуває в лещатах внутрішньополітичної кризи.

Боротьба і повільна перемога - це те, що приносить Путіну задоволення, і він бачить, що попереду на нього чекає ще більше того самого. І це, ймовірно, робить реальний, міцний мир недосяжним, підсумовує CNN.

Перспективи мирних переговорів

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російський диктатор Володимир Путін фактично відхилив мирну пропозицію США під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня. Він продовжує приховувати свою справжню мету в Україні від адміністрації США.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, хоч і назвав зустріч у Москві "гарною", однак висловив сумнів, що вона призведе до будь-яких результатів.

