У четвер, 4 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух. Про це інформують в Управлінні державної охорони.

"4 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – сказано в повідомленні.

Мешканців та гостей столиці просять врахувати це під час планування маршрутів.

В УДО зауважили, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають з офіційним чи робочим візитом в Україні, забезпечується державна охорона, відповідно до чинного законодавства.

Наприкінці листопада в столиці відкрили важливий шляхопровід, який був на ремонті з грудня 2024 року. Реконструкція обʼєкту поблизу станції метро "Дарниця" коштувала платникам податків понад 400 мільйонів гривень.

Тим часом запуск метро на Виноградар знову відкладається. У 2026 на початок руху поїздів розраховувати не варто. Завершення робіт планується не раніше 2027-го.

Зазначається, що запустити рух у напрямку Виноградаря можна буде лише після введення в експлуатацію двох інших станцій – "Мостицька" та "Проспект Правди".

