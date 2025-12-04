Учені дізналися більше про те, як думають собаки.

Цікавість визначає багато моментів повсякденного життя людини. Ба більше, несвідоме прагнення до пізнання притаманне і тваринам, включно з собаками, пише Earth.

Нове дослідження, проведене Центром когнітивних досліджень собак Університету Портсмута і Відділом досліджень собак Університету імені Фрідріха Шиллера в Єні показало, що собаки можуть запам'ятовувати назви сотень предметів. Їхні здібності дають вченим уявлення про те, як вони думають.

Як перевіряли здібності собак

За словами вчених, певні когнітивні особливості впливають на здатність собаки розпізнавати багато предметів за назвою. Собаки, навчені назв, можуть ідентифікувати предмети, почувши тільки їхні назви.

"Не кожен собака здатен розпізнавати таку велику кількість предметів. Це надзвичайно рідкісна здатність, яка, мабуть, є вродженою особливістю собак, а не якістю, притаманною багатьом собакам", - розповіла доктор Юліана Камінські.

Дослідники провели пошук собак, власники яких вважали, що їхні вихованці мають здатність запам'ятовувати назви великої кількості предметів. Їм вдалося знайти одинадцять таких собак.

Зазначається, що кожен собака пройшов попереднє тестування, під час якого йому потрібно було вибрати правильний предмет, не бачачи людини. Собаки жили в різних країнах, тому власники виконували кожен етап проєкту вдома після отримання докладних інструкцій.

Загалом собаки виконали вісім завдань, що оцінюють їхню здатність до навчання, пам'ять, комунікацію, допитливість і розв'язання проблем. Такі ж тести пройшла контрольна група собак, які не мають здатності до навчання за допомогою етикеток.

Які риси характеру виділяють таких собак

За словами вчених, собак, які здатні запам'ятовувати назви сотень предметів, виділяють три риси: цікавість до нових об'єктів, сильна концентрація на обраних об'єктах і концентрація.

"Я не так здивована, що концентрація відіграє тут важливу роль. Моя власна собака, яка не вміє вчитися за ярликами, завжди ледве стримувала свої вподобання під час розв'язання завдань. Він так любить м'яч, що не приносить кільце, коли поруч є м'яч", - поділилася доктор Юліана Бреуер з Інституту геоантропології Макса Планка.

Чи володіють собаки цими рисами з цуценячого віку

Доктор Камінські зазначила, що поки точно невідомо, чи володіють деякі собаки цими рисами вже з цуценячого віку. За її словами, необхідно провести додаткові дослідження.

Доктор Камінські вважає, що така робота може призвести до створення тестів, які допоможуть визначити, які молоді собаки можуть досягти успіху у вивченні назв багатьох предметів. Ба більше, такі дослідження можуть послужити керівництвом для дресирування службових собак, які допомагають людям із порушеннями слуху або зору.

Телевізійні вподобання собаки можуть розкрити його характер

Деякі власники собак помічали, що їхнім вихованцям подобається дивитися телевізор. Раніше вчені з'ясували, що вподобання собак можуть досить багато розповісти про їхній характер.

У своєму дослідженні вчені з Університету Оберна створили шкалу перегляду телепрограм собаками, після чого поширили її серед сотень власників вихованців. Частина людей намагалася навчити своїх собак дивитися телевізор, а інші - залишали вихованців у спокої.

Вчені розповіли, що найчастіше собакам було цікавіше дивитися телевізор, коли на екрані були присутні інші тварини. Особливий інтерес вихованці виявляли до представників свого виду.

